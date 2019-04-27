Російська шпигунка Марія Бутіна отримала в США 1,5 року в’язниці

Росіянка Марія Бутіна отримала 18 місяців в’язниці за вироком американського суду – саме на такому терміні наполягали прокурори.

Бутіну звинуватили в змові в інтересах російської влади, передає Російська служба BBC.

Суть претензій до Бутіної в тому, що вона намагалася створити неформальний канал зв’язку американських політиків з Москвою для просування інтересів Росії. У неї були амбітні плани, але вдалося лише познайомитися з декількома політиками в США і потрапити на кілька закритих заходів.

Суд столичного округу Колумбія в п’ятницю поставив крапку в гучній справі Марії Бутіної. Росіянку засудили до півтора року позбавлення волі – як і просило звинувачення. Захист наполягав на терміні, який буде менший або дорівнює вже відбутому – Бутіна сидить у в’язниці з 15 липня минулого року.

Суддя Таня Чаткен сказала, що 1,5 року в’язниці – достатнє покарання, враховуючи серйозність пред’явлених Бутіній звинувачень. За рішенням суду росіянка може бути депортована на батьківщину після відбуття вироку.

На оскарження вироку у Бутіної є 14 днів.

30-річну Бутіну звинуватили в роботі з проникнення в політичні кола республіканців через такі групи, як Національна стрілецька асоціація, для підтримки інтересів Росії.

Марію Бутіну затримали 15 липня в США за звинуваченням “в змові з метою роботи агентом Російської Федерації” за вказівкою “високопоставленого чиновника російського уряду”. Пізніше їй пред’явили звинувачення в роботі незареєстрованим іноземним агентом. Згідно з інформацією The Washington Post, Бутіна листувалася з членом кампанії Дональда Трампа напередодні виборів президента в 2016 році. Також повідомлялося, що вона брала участь в окупації Криму.

Нагадуємо, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.