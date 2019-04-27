В Україні голосно «лопнула» ще один банк: ваші гроші під загрозою

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) завершив ліквідацію Смартбанка.

Цю інформацію повідомили в п’ятницю, 26 квітня у прес-службі Фонду, передає «Знай«.

У повідомленні говориться, що 24 квітня були подані документи державному реєстратору для припинення діяльності банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань.

«Повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора публічного акціонерного товариства «Смартбанк» припинено».зазначає ФГВФО

Також у прес-службі розповіли про завершення виплат гарантованих сум вкладникам цього банку.

Нагадаємо, що раніше Національний банк відніс українська філія російського «ВТБ Банку» до категорії неплатоспроможних. «У зв’язку зі зниженням обсягу ліквідності АТ «ВТБ Банк» і подальшим погіршенням його фінансового стану протягом останнього місяця Національний банк 13 листопада 2018 відніс АКЦІОНЕРНОГО товариства «ВТБ Банк» до категорії проблемних. Тоді ж було встановлено строк для прийняття АКЦІОНЕРНОГО товариства «ВТБ Банк» плану заходів щодо приведення своєї діяльності у відповідність з вимогами законодавства», – сказано в заяві регулятора. Крім цього, «Банк Восток» і «Банк Південний» знаходяться в такому ж стані.

Як раніше передавав портал «Акценти», банк Таврика офіційно припинив своє існування. Про це повідомили в прес-службі Фонду гарантування вкладів фізосіб. Ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим, оскільки запис про припинення діяльності банку як юридичної особи внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Повноваження Фонду гарантування як ліквідатора банку Таврика припинені.

Також портал «Акценти» писав, що ПриватБанк домінує на ринку роздрібних безготівкових операцій і на кінець жовтня забезпечив надходження 42% чистого комісійного доходу всього банківського сектора.

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