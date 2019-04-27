Свято 27 квітня: що категорично не можна робити у Велику суботу

27 квітня церква відзначає Велику суботу. Це одночасно і траурний день, і радісний, бо завтра вже Великдень і Воскресіння Христове. Прикмети на 27 квітня вбережуть від небезпеки і допоможуть зробити життя краще, пише Подробиці.

Звичаї 27 квітня

Цей день не менш важливий, ніж Чистий четвер або Страсна п’ятниця. Сьогодні згадують Христа і те, як він лежить у труні. Тому сьогодні в честь жалобу по Синові Божому ще не можна веселитися і прагнути до задоволень. Тим не менше, люди вже відчувають радісне очікування, так як вже зовсім скоро Спаситель воскресне.

27 квітня не можна їсти гарячу їжу, м’ясо, рибу, масло, молочні продукти. Потрібно харчуватися сыроядением, хлібом і водою.

Основний звичай Великої суботи — підготовка до Великодня і приготування великодніх страв. Господині готують спеціальні кошики з їжею для розговіння, печуть і прикрашають великодні паски, роблять крашанки і писанки. Над пасками і яйцями потрібно читати молитви. А щоб у родині була удача, наймолодшому члену сім’ї потрібно віддати перше пофарбоване яйце з особливими словами.

За традицією в цей день потрібно роздавати милостиню всім нужденним, кого ти зустрінеш на своєму шляху. А ще обов’язково потрібно великодні подарунки вручити всім своїм домочадцям і найближчим родичам.

Прикмети на Велику суботу кажуть, що сьогодні потрібно обов’язково пробачити своїх кривдників і самої попросити вибачення. Це день покаяння і спокутування вини. З ким у сварці, з тим потрібно обов’язково помиритися.

Також прикмети на 27 квітня кажуть, що не можна влаштовувати весілля, та й взагалі будь-якого гуляння і святкування. Веселощі призведе до бід і неблагополуччю, а молодята, які одружились у цей день, довго в шлюбі не проживуть.

Основна традиція Великої суботи — всеношна. Люди з вечора відправляються в церкву з великодніми кошиками, щоб священик освятив і стоять у церкві всю ніч.

Навіть якщо ти не можеш піти на всеношну, все одно лягає спати сьогодні не належить. Ті, хто всю ніч будуть спати і зустрінуть з світанком Воскресіння Христове, знайдуть спокій, щастя і гармонію.

Що не можна робити у Велику суботу:

веселитися;

влаштовувати святкування;

грати весілля;

порушувати піст;

лягати вночі спати;

мати погані помисли;

перебувати в поганому настрої;

сваритися і лаятися;

лихословити і робити погані справи;

заподіяти комусь шкоду;

відмовляти в допомозі і подаянии милостині;

працювати (прибирати, прати, прасувати, шити, в’язати, виконувати якусь фізичну роботу).

Прикмети на 27 квітня

Хто сміється у Велику суботу, той потім весь рік буде плакати.

Не можна нічого віддавати з дому. Віддаючи річ, ти віддаси благополуччя і здоров’я членів сім’ї.

Поминати не можна, але можна прибирати могили на кладовищі.

Прикмети на 27 квітня кажуть, що якщо перед умивання у воду покласти свячене яйце, то буде тобі молодість і краса.

Всі, хто не сплять всю ніч з суботи на неділю, ті будуть здорові і благодатними весь рік.

Весілля у Велику суботу призводять до того, що шлюб дуже швидко розпадається.

Який день на Велику суботу, такий буде і погода на все літо.

Нагадаємо, що українці — досить забобонна нація. Досі люди вірять у прикмети, пояснюючи це народною мудрістю. Однак вони не мають під собою ніякої підстави.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», водії як і багато інші професії є забобонним народом, тому існує багато прикмет і повір’їв, які в ідеалі повинен дотримуватися кожен водій, щоб убезпечити себе і пасажирів. Є прикмета, яка свідчить про те, що не можна мити машину біля свого будинку, інакше на неї можуть «покласти око» злодії. Якщо ви ненавмисно збили собаку чи кота, то автомобіль після цього бажано освятити. Після перевезення в автомобілі похоронних предметів (віники, хрести) машину завжди потрібно окропити святою водою.

Також портал «Акценти» писав, Трійця — це один з найголовніших християнських свят. Православна церква відзначає його в 50 день після Великодня, а західні християни — на 57 день. На Трійцю православні несуть зелені гілки, букети лугових квітів. Різні квіти, що побували в храмі, зазвичай засушують і зберігають ці обереги за іконами. У 2019 році православна Пасха припадає на 28 квітня. Варто відзначити, що цей день є в Україні офіційним вихідним днем.

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