Погода на Великдень: синоптик розповіла, яким регіонам тотально не пощастило, готуйтеся до гіршого

На Великдень, 27-28 квітня, на заході України і в північних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами.

Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, в суботу і неділю на решті території України буде переважати суха погода, хіба що у другій половині дня 28 квітня на Харківщині та Луганщині також ймовірні окремі дощі з грозами.

Температура повітря втримається високою — вдень 20-26°, лише у неділю в західній частині України температура знизиться до 13-18°.

У Києві 27 квітня очікується протягом дня 20-22°, ймовірність локального дощу.

На Великдень у Києві вночі 9-12°, вдень 22-24°, також можливий дощ.

«Тому, крім пасхальних кошиків, прихопіть з собою парасольку», — радить синоптик.

При цьому за інформацією Укргідрометцентру, яку передає «Інтерфакс-Україна», 27 квітня в західній частині України місцями очікуються шквали вітру 15-20 м/с. На решті території вітер переважно південний, 5-10 м/с. 28 квітня в Україні вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, Акценти публікував матеріал про погодні аномалії на Кіпрі. Курортний острів Кіпр 21 квітня засипало снігом. За інформацією місцевих ЗМІ, потужний снігопад накрив гірський масив Тродос, а також найближчі міста та села. Відзначається також, що температура в горах опустилася до 5 градусів морозу. У зв’язку з масивним сніговим покривом на дорогах поліція острова ввела обмеження на рух транспорту в горах Тродоса.

Також портал Акценти писав, що глобальне потепління перестало бути міфом: льодовики загрожують знищити планету, учені попередили про небезпеку.

Як раніше передавав портал Акценти, «безпечне» потепління клімату в районі півтора градусів спровокує зникнення третини льодовиків регіону Гіндукуш-Гімалаї. Крім того, якщо не приймати будь-яких дій по боротьбі зі зміною клімату, то до 2100 року зникнуть дві третини льодовиків. Середня глобальна температура Землі на даний момент приблизно на один градус перевищує значення середини XIX століття — так званої доіндустріальної епохи. Підписана в 2015 році Паризьке угода передбачає, що при обмеженні викидів парникових газів, підвищення температури, викликане антропогенним впливом на клімат, не перевищить два градуси Цельсія.

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