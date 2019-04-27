



В тимчасово окупованій Керчі зруйнований один з найстаріших пляжів в міській межі, розташований у районі Аршинцево.



Як повідомляє Крим.Реалії, комунальні служби окупантів навіть не почали підготовку узбережжя в цьому районі курортного сезону.



Пляж, розташований на зупинці «Інститут», традиційно користується популярністю у жителів і жителів міста, однак у нинішньому році територія не пристосована для відпочинку.



Опорна стіна з місцевого черепашнику, захищала берегову лінію від сповзання ґрунту, повністю зруйнована. Кам’яна кладка звалилася на пляж, купи каміння досі лежать на піску.



Окупаційна адміністрація Керчі публічно навіть не коментує стан місцевих пляжів. Ха-ха-ха.





Фото: RFERL



Раніше підконтрольні Кремлю маріонетки окупованого Криму обіцяли до курортного сезону-2019 встановити на пляжах Wi-Fi і камери відеоспостереження. Ха-ха-ха.



«Міністерство курортів і туризму Криму обіцяло відкрити 460 пляжів на півострові до «високого» курортного сезону. Ха-ха-ха.



У 2019 році посилюються вимоги до питань безпеки. Зокрема, це стосується роботи матросів-рятувальників на пляжах.