Збирають гроші: господар вирішив поховати кота в космосі

Любитель тварин і космосу Стів Мант втратив кота Пікачу, який помер після річної боротьби з діабетом. Тварина померла через ускладнення, спричинені хворобою. Господар вирішив поховати тварину у шанобі і почав збирати гроші на доставку його праху на орбіту. Про це пише Space.com.

Відомо, що для реалізації цього задуму необхідні 5 тисяч доларів. На цей час він зміг зібрати $1700.

Доставкою буде займатися компанія Celestis, яка доставляє в космос прах померлих людей.

У разі, якщо задум Манта втілиться, його кіт стане першим котячим, чий прах відправлять у космос.

Раніше повідомлялося, що кіт розполохав зграю із шести собак, захищаючи свою територію. Інцидент потрапив на відео.

Фото: Space.com

Джерело Корреспондент.net