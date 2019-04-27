Низькокалорійна дієта продовжує життя — вчені





Низькокалорійна дієта впливає на вроджений імунітет і сприяє продовженню життя, знижуючи його непотрібну активність, у зв’язку з якою розвиваються запалення і посилюється старіння.



Вчені з Гарвардського університету прийшли до висновку про те, що низькокалорійна дієта дає ефект продовження життя за рахунок впливу на імунну систему. Така дієта утихомирює надактивність вродженої імунної системи організму, яка нерідко починає включатися з віком.



Вчені констатували, що обмеження калорійності позитивно впливає на тривалість життя, сприяючи захисту організму від виникнення хронічних запальних процесів. За словами фахівців, розвитку запалень різною мірою сприяє сверхактивная вроджена імунна система. По мірі старіння прояви такої розбалансування частішають, що збільшує ризик виникнення запальних процесів. Низькокалорійна дієта сприяє тому, що нормалізуються механізми регуляції імунної системи, і ймовірність запалень, відповідно, знижується.



«Низькокалорійна дієта знижує активність регуляторного білка р38, що запускає певні механізми, які сприяють оптимальному рівню імунної відповіді», — констатували дослідники після експериментів з хробаками (C. elegans).



Фахівці переконані, що відкритий ними закономірність буде корисна в області терапії з хронічними захворюваннями, активизирующимися при старінні і приближающими кінець життя. Вчені відзначають, що зниження хронічних запалень є одним з основних важелів довголіття.