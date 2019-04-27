Магнітні бурі у травні: озвучено небезпечні дати

У Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця озвучили прогноз по магнітним бурям на кінець квітня початок травня.

Метеозалежні українці можуть не переживати, в основному магнітосфера буде спокійною, але будуть і неприємні дні.

В кінці квітня – на Великдень – сонячних ударів не буде. Збуджена магнітосфера з обуреннями ближче до слабкої бурі рівня G1 очікуються на травневі свята: 1-2 травня, а також 7 числа.

У Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця також нагадали, що в березні було зареєстровано 3 спалахи класу C – індекс спалахової активності вперше за довгий час досяг жовтого рівня (пікове значення склало 3.5 за 10-бальною шкалою). Там також додали, що на Сонце продовжує згоряти “паливо” попереднього циклу:

“Таким паливом є магнітні поля, які формуються під поверхнею Сонця і виносяться потоками плазми назовні разом з надлишковою енергією. Саме ця енергія і випалюється у вигляді спалахів”.