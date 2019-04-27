Аварія на шахті “Східкарбон” в “ЛНР”: витягли тіла 13 загиблих

З шахти Східкарбон, яка розташована на підконтрольній самопроголошеній “ЛНР” території, витягли тіла 13 загиблих, пошук чотирьох зниклих безвісти гірників триває. Про це в суботу, 27 квітня, повідомило “МНС ЛНР”.

“26 квітня о 21:10 рятувальники виявили тіла трьох постраждалих без ознак життя на відстані 350 м від головного похилого стовбура <…> 27 квітня о 01:55 було виявлено тіла трьох шахтарів без ознак життя на відстані 350 м від головного похилого стовбура під час ведення робіт з відновлення виробки для подальшого обстеження <…> о 4:02 рятувальники виявили тіла ще двох постраждалих без ознак життя”, – йдеться в повідомленні.

Станом на 6:00 тривають пошуки чотирьох постраждалих.

Як повідомлялося, напередодні на шахті Східкарбон у населеному пункті Юр’ївка стався вибух. У “ЛНР” відмовилися задіяти техніку українських рятувальників і добу чекали приїзду МНС РФ.

Міністерство у справах тимчасово окупованих територій планує призначити виплати сім’ям загиблих гірників.

Фото: соцсети