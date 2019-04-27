У Колорадо фура протаранила автомобіль: є жертви

У вантажівці могла бути несправна гальмівна система.



Поблизу міста Денвер, штат Колорадо, в результаті наїзду вантажівки з причепом на кілька десятків автомобілів загинули чотири людини.

“Щонайменше чотири людини загинули під час інциденту, коли водій фури в’їхав у трафік, який зупинився, на 70-й федеральній трасі поблизу Денвера”, – наголошується в повідомленні.

В результаті аварії, в якій постраждали 24 легкових і чотири вантажні автомобілі, сталася масштабна пожежа. На кадрах з місця інциденту видно великий вогонь, а також густий чорний дим.

Водій вантажівки, 23-річний Роджел Агілера-Медерос, отримав поранення під час аварії, втім, за словами правоохоронців, незначні. Зараз він перебуває під вартою.

За попередньою інформацією, у вантажівці могла бути несправна гальмівна система. Як повідомили в суді, в крові водія не було знайдено наркотичних та алкогольних речовин. Слідство триває.