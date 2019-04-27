«Порушують Мінськ!» Захарова блиснула фейком про український закон про мову

Скандальна спікер МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Україну в порушенні Мінських домовленостей закріпленням української мови як єдиної державної.

Таку неадекватну реакцію у неї викликало прийняття Верховною Радою закону №5670-д 25 квітня. Вона закликала Захід і ОБСЄ негайно відреагувати на це і залучити Київ до відповідальності. Спіч з фейковим твердженням Захарова озвучила в ефірі пропагандистської програми «Вечір з Володимиром Соловйовим» на телеканалі «Росія 1».

«Рада прийняла рішення щодо того, що єдиною державною мовою в Україні буде тільки українська. Ось це пряме протиріччя Мінським домовленостями! До речі кажучи, де американський представник Волкер, де ОБСЄ, де Париж і Берлін? Де вони всі?! Де вони зі своїми питаннями: «Як же так? Це суперечить Мінським домовленостями»?!» — скипіла офіційний представник МЗС РФ.

Нагадаємо, що згідно Конституції України, українська мова і так є єдиною державною. Так було і до прийняття історичного закону 5670-д.