«На умовах України»: команда Зеленського послала сигнал Путіну по Донбасу

Спікер штабу переможця президентських виборів Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що мир у країні повинен настати виключно на умовах України.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «112 Україна», підкресливши, що методу, «як завтра закінчити війну», немає ні в кого, однак «є розуміння, що потрібно робити, щоб цей світ настав».

«Світ повинен наступити на умовах України. Якщо піти за тими пропозиціями, які звучать від Росії, то можна було б, напевно, прийти до цього світу, але я думаю, що ні одному патріотові цієї країни такий шлях неприйнятний», – зазначив Разумков.

Разумков назвав указ глави РФ Володимира Путіна про спрощення видачі паспортів жителям самопроголошених «Л/ДНР» фактичним визнанням Росії в окупації частини української території.

«Якщо по Криму вони цю анексію називають «поверненням на батьківщину», то на сьогоднішній момент процедурою з спрощенням отримання російського громадянства вони підтверджують, що вони є країною-агресором у цьому процесі», – заявив Разумков.