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У Києві на АЗС сталася пожежа, є загиблі, – соцмережі

27.04.2019

У Києві на вулиці Бережанській, 15 під час займання невідомої речовини на автозаправній станції загинув співробітник АЗС.

Про це повідомляє портал в Facebook “dtp.kiev.ua”.

“Попередньо, спалахнула невідома речовина на заправці. На жаль, один із співробітників від отриманих травм помер”, – сказано в повідомленні на сторінці порталу. Також повідомляється, що на місці працює патрульна поліція, СОГ, швидка допомога, бійці ДСНС та АРЗ СП.

Причину пожежі і вибуху з’ясовує слідство.

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