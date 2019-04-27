У Києві на АЗС сталася пожежа, є загиблі, – соцмережі

У Києві на вулиці Бережанській, 15 під час займання невідомої речовини на автозаправній станції загинув співробітник АЗС.

Про це повідомляє портал в Facebook “dtp.kiev.ua”.

“Попередньо, спалахнула невідома речовина на заправці. На жаль, один із співробітників від отриманих травм помер”, – сказано в повідомленні на сторінці порталу. Також повідомляється, що на місці працює патрульна поліція, СОГ, швидка допомога, бійці ДСНС та АРЗ СП.

Причину пожежі і вибуху з’ясовує слідство.