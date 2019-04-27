Пропагандист Соловйов захотів отримати паспорт України

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що підтримує ідею позафракційного народного депутата Євгена Рибчинського про роздачі паспортів України в центрі російської столиці.

Таку заяву він зробив в ефірі пропутінської програми “Хто проти?” При цьому Соловйов зазначив, що згоден отримати український паспорт, однак лише за умови збереження російського, передає Обоз.

“Я візьму український паспорт. Приїду в Київ, вийду і піду до всіх, і спробуйте мені, українцю, не дати можливість сказати. І буду балотуватися… ким у вас там? Гетьманом. А що, Зеленському можна, а мені не можна? Буде у вас спадкоємність євреїв-гетьманів”, – сказав пропагандист. Він додав, що якщо б росіяни отримали паспорти України, то змогли б вплинути на результат виборів у Верховну Раду.

“80 мільйонів ватников було б виділено на те, щоб взяти українські паспорти і проголосувати на виборах в Раду. І у вас була б настільки “ватяна” Рада”, – заявив Соловйов.