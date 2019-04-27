Обрали Зеленського, ставимо крапку і починаємо жити так, як хоче український народ – Леонід Кравчук

Як можна пояснити, що українці обрали переважною більшістю голосів на найвищий пост у країні не політика, а шоумена і коміка Володимира Зеленського, та які шанси у нього досягти успіху на посаді без підтримки парламенту, вінтерв’ю “Апострофу” розповів перший президент України ЛЕОНІД КРАЧУК. Також досвідчений політик пояснив, що потрібно зробити Петру Порошенку, щоб знову завоювати довіру суспільства і, можливо, знову поборотися за президентство.

– Володимира Зеленського обирають 75% українців. Водночас досить-такі великі коливання в суспільстві викликані прихильниками Петра Порошенка. Як ви вважаєте, це свідчить про розкол в суспільстві?

– Я не думаю, що це розкол, тому що фактично, одержавши дві третини виборців, 73%, Зеленський якраз пробував або робить кроки до об’єднання суспільства. Тобто ці люди, які підтримали його, виступають за нове життя, за нові форми управління, за нове ставлення, викорінення корупції, припинення війни тощо – цим сьогодні живе все без винятку суспільство. Що стосується прихильників Порошенка, то вони мають право на таку позицію. Вони приходять, дякують Порошенку за його роботу, але це не розкол. Може, мені неправильну інформацію дали, що збираються здебільшого люди із “Рошену” або чиновники, з якими працював Петро Олексійович, – так вони не представляють якоїсь великої частини українського суспільства, адже Володимир Зеленський отримав перемогу практично у всіх регіонах України, крім Львівської області, і в Києві зокрема.

Я думаю, що Петро Олексійович як демократ, як сучасний президент повинен припинити ці всі речі і вчинити так, як належить президентові демократичної країни. Обрали іншого президента – треба передати йому владу, спокійно ввести нового президента в курс справ, які ще мають продовження або незавершені, або, скажімо, якісь поради висловити при передачі влади і сказати: працюйте, пане президенте, а я залишаюсь в політиці, як він уже сказав. Правда, після цього він сказав, що збирається повернутись в Адміністрацію президента. І я думаю, що іншого способу, крім виборів, немає.

Це означає, що треба чекати до 2024 року – як складеться розстановка сил, політичні процеси, соціальні, економічні, чи буде якась довіра збільшена до президента Порошенка. Якщо він на парламентських виборах приведе до Верховної Ради потужну фракцію, можливо, тоді можна робити таку заяву про президентські вибори. А сьогодні, поки ще теплі бюлетені, я б так сказав, такі заяви викликані амбіціями, а не реальною оцінкою ситуації. Люди сьогодні не підтримали президента Порошенка. Завтра вони також його не підтримають. Значить, треба чекати, змінювати свою політичну концепцію, діяти відкрито, прозоро. Якщо народ повірить, тоді можна говорити.

Тобто я за те, щоб сьогодні будь-які, я на цьому наголошую – будь-які – приховані чи відкриті, чи амбітні, чи інші дії посадовців або спровоковані дії проти новообраного президента Зеленського вважалися діями проти України, тому що за нього проголосувала більшість українців. Вони сказали: ми хочемо жити по-новому. Всі, якщо люблять Україну не на словах, а на ділі, мають думати, як організувати життя для українців по-новому. Це буде позиція патріота, позиція державника і позиція відповідального політика. А все інше, вибачте, це ігри, які вже давно пора, на мою думку, завершити. Вибори відбулись, ставимо крапку і починаємо жити так, як хоче український народ.

– На вашу думку, якими стали головні фактори чи причини того, що народ зробив саме такий вибір, що обрали нове обличчя?

– Я в першому турі дуже багато їздив по Україні. Був у Київській області, у Чернігівській, Дніпропетровській, у Львівській, Чернівецькій тощо, зустрічався з тисячами людей і всім задавав одне запитання. Були такі зали, де сиділо 1200 осіб, наприклад, у Дніпропетровську. Я задав запитання на початку: підніміть руку ті, хто хоче, щоб залишилось таке життя, як сьогодні. Жодної руки не піднімалось. Одна жінка підняла руку, а потім збагнула, що щось не те, й опустила. Це означає, що люди винесли вердикт, і такого результату варто було очікувати.

Подивіться: бідність – найвища в Європі. Корупція – одна з найвищих у світі. Війна не завершена. Кожен день ми чуємо і бачимо, як помирають наші хлопці і дівчата. Мільйони людей залишились без життя, без зарплати, є переміщеними особами, як їх називають. Я вже не кажу про інші питання, які стосуються кожної людини – платіжки, ціна на газ, комуналка. Все це реформи, які людей доводять до вищого ступеню непорозуміння і незадоволення. Все це зведено в одну систему людську, яка відчувається на кожному кроці життя. Українці сказали: ми так далі не хочемо, от і все. Це була передбачувана ситуація.

Подивіться: бідність – найвища в Європі. Корупція – одна з найвищих в світі

Інша справа, що на тому фронті, іншому, з’явилась людина без політичного досвіду. Але люди сказали: ми не хочемо старих політиків, ми не хочемо політиків, які замішані в корупційних схемах. Таким чином, люди орієнтувались на нових політиків, тому що нове життя, вони вважають, і вважають правильно, повинно творитись новими людьми. Так, політичного, управлінського досвіду Зеленський не має, але він має можливість зібрати досвідчену команду і разом з командою проводити таку політику, яку задекларував народ. Немає такого президента у світі, який би знав усе. Тому є завжди величезна кількість радників, помічників, які можуть дати будь-яку пораду з будь-якого питання.

Головне – вміти слухати і вміти виконувати разом з командою, тому що часто буває так, що коли людина сіла в крісло, вона забула про те, що треба слухати, і вважає, що крісло зробило її набагато розумнішою, ніж вона була вчора. Крісло дає тільки відповідальність і розуміння того, що цю відповідальність треба брати на себе, відповідальність за той народ, який тобі повірив.

Я не раз зустрічався із Зеленським. Можу сказати, що це людина порядна, що це людина високої культури, освічена, чесна і совісна. Ці якості при нормальній команді, досвідченій, можуть швидко дати можливість Зеленському набувати досвід президентського управління. Тому головне, щоб були якості в людини такі, які дають сподівання, бо президент відразу вважається вчителем, він декларує кожен день щось, кожен день щось обіцяє, потім забуває, потім звинувачує когось у тому, що тільки що сам говорив. Наприклад, на стадіоні всі чули, як президент Порошенко сказав, що найважче для нього у дебатах, майже шоком, було те, коли Зеленський сказав, що на Донбасі воюють повстанці. Але півтора роки тому, виступаючи в Німеччині, 20 січня в Цюріхському університеті, президент Порошенко сказав, що ми підписали і виконуємо угоду – підписали її Україна, Росія і повстанці з Донбасу. Не треба багато і часто говорити, тому що президент забуває. Це не виняток.

По-перше, не може людина тримати в голові стільки інформації, якщо вона постійно говорить, днями не перестає говорити. І друге – треба перестати обіцяти і говорити неправду, звинувачувати людей в тому, що сам говорив. Люди ж це бачать, відчувають. Тому оцінки дуже такі, скажімо, яскраві по відношенню до Петра Олексійовича. Він молодий, і якщо хоче повертатись в політику, то треба одразу вийти з ролі вчителя, позбутись зверхності над іншими, позбутись корупційного оточення, позбутись бізнес-партнерів, кумів, сватів, тобто докорінно змінити підходи, стиль, методи, форми роботи, відповідальність. Якщо Петро Олексійович це зробить, він може повернутись в політику. Я цього не виключаю, але це треба спочатку зробити, а потім заявляти.

– За економічні реформи все-таки відповідальний здебільшого уряд. На сьогодні у Володимира Зеленського підтримки немає ні в уряді, ні в парламенті. Яким чином він зможе посприяти, щоб необхідні Україні реформи проводилися?

– Звичайно, після інавгурації Володимир Олександрович має негайно внести до парламенту ті кадри, за які він безпосередньо відповідає – це голова СБУ, міністр оборони, міністр закордонних справ, генеральний прокурор, голова Національного банку і багато-багато інших, за яких він несе безпосередню відповідальність, і кандидатури яких пропонує Верховній Раді на затвердження. Це право президента, Конституцією передбачені посадові особи, за яких він відповідає, і відповідає за ті сфери, політику в яких вони втілюють в життя. Якщо Верховна Рада це зрозуміє, затвердить. Це перший крок.

Другий крок. Звичайно, є в уряді люди, які сьогодні працюють, і я не думаю, що зразу можна змінити уряд. Але я чув заяву самого прем’єра-міністра, що він готовий до співпраці з новим президентом, тобто треба дочекатись парламентських виборів в жовтні, і тоді прем’єром буде той, хто переможе на парламентських виборах або створить коаліцію відповідну. А зараз треба шукати співпрацю з іншими. Я не думаю, що хтось з міністрів чи, скажімо, весь Кабінет міністрів стане в опозицію до нового президента. Цього бути не може. Якщо раптом це станеться, народ прийде, і такий уряд просто винесе з кабінетів, тому що він проголосував за нового президента і за нове життя.

– Зараз багато хто каже, що Зеленський не протримається довго, що його рейтинг базується на тих, хто голосував проти Порошенка, тобто це протестний електорат. Як ви вважаєте, скільки часу є у Зеленського, який кредит довіри йому готове надати суспільство?

– Я вже сказав, що я знаю Зеленського, і назвав його якості. Одразу після інавгурації Зеленський не стане досвідченим президентом, але він може продемонструвати свої людські якості: дотримуватись слова, не брехати, не обіцяти марно, крок за кроком показувати, що він проводить практичну роботу. У процесі цієї роботи він буде навчатись президентському мистецтву, я б так сказав. Коли це станеться – за рік чи за два, я не знаю, але швидко це не робиться, для того повинна бути команда. Взяти хоча б одну тему – покарати корупціонерів, і не словами, не просто заявами, а за законом, Кримінальним кодексом.

Відразу після інавгурації Зеленський не стане досвідченим президентом

Наприклад, обговорюється зараз питання Курченка (Сергій Курченко – олігарх, за інформацією ЗМІ – “гаманець” президента-втікача Януковича, переховується від слідства у Москві, – “Апостроф”) – весь інтернет забитий цією темою, і прокурор Кулик відкриває факти, хто тут замішаний і хто з цим пов’язаний, куди ведуть ці лінії. Я докладно не вивчав це питання, але я роблю висновок, що це хтось стримує. Має прийти новий генеральний прокурор, і загалом прокуратура має оновитись. Ось в Америці прийшли до влади демократи – республіканці пішли, прийшли республіканці – демократи пішли. Це не є образа, це є принцип, тому що не може нова людина працювати зі старим складом, тому що старий склад, хоче він цього чи не хоче, завжди буде думати: а ми ж не так працювали, ми кращі були. То нехай вони відпочивають. Це порядок такий у демократичному суспільстві має бути.

Тобто я веду до того, що є всі можливості зробити правильні кроки, і я не погоджуюсь з тим, що Зеленський утримається недовго. Цю качину пісню розповсюджують ті, хто ходить дякувати президентові Порошенку за його видатні заслуги перед Україною.

– Ви нещодавно сказали, що Зеленському потрібно провести міжнародний аудит діяльності попередньої влади. Яким чином? Які методи використовують для цього?

– По-перше, якщо підняти всі платіжні документи, які йдуть через банки, то вони зафіксовані. Але є шляхи вивезення живих грошей, активів. В офшорах, за моїми спостереженнями, я їх давно вже вивчаю, – 120 мільярдів доларів! Уявіть собі, що ці гроші прийшли в Україну й інвестувались в конкретні справи. Нам не треба ніякого валютного фонду. Цього достатньо. Єдине, що треба – прийняти закон, який би гарантував тому, хто повертається з грішми, якщо вони отримані не злочинним шляхом – не через зброю, не через проституцію, не наркотики і таке інше, то збереження грошей для господаря потрібно гарантувати, адже він приходить в Україну та інвестує в економіку, тобто це можливо. Тому не треба говорити, що немає ніяких перспектив, головне – робити те, що робили інші країни, і треба не боятись, а діяти рішуче.

– Володимира Зеленського досить-таки часто, особливо прихильники Порошенка, пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським. Як ви вважаєте, цей зв’язок все-таки надуманий чи все-таки є в цьому дещиця правди?

– Зеленський давно використовує канал “1+1”. Використовуючи канал Коломойського, він не міг не мати з ним стосунків. Це нормальні бізнесові стосунки. Але говорити, що Зеленський там має якийсь, скажімо, бізнесовий інтерес – це неправда. Я знаю позицію Коломойського. Він заявляв і зараз заявляє, що він не збирається йти в політику. Він не збирається допомагати політичній роботі Зеленського, тому що це справа Зеленського. Він збирається добитись справедливості з точки зору націоналізації Приватбанку, який у нього, як він вважає, забрали незаконно. Це справа дуже делікатна, тут треба мати документи, юридичні факти, щоб сказати щось. Я знаю одне: що Коломойський має право на такі поступки, а як вирішить суд – це вже інша справа.