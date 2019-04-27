“Корито димоносне”: соцмережі сміються над фото військового корабля Путіна біля Криму( ФОТО)

Російський сторожовий корабель “Сметливый” зайшов до окупованого Севастополя, випускаючи в небо величезний стовп диму.

Світлинами поділилися в одному з блогів на Livejournal.

“Сторожовий корабель модернізованого проекту 01090 “Сметливый” підходить до Севастопольської бухти. 25 квітня 2019. Найстаріший бойовий корабель у складі ВМФ РФ (з бойових). Як кажуть, ветеран ще може розвинути штатні 30 вузлів. Але коптить пекельно. Що не так з цими котлами… “, – йдеться у підписі до фотографій.

“Це стелс-технологія. Онучатий племінник вмирала Кузнєцова”, “судячи з усього – експлуатація за межею безпеки. Якщо один мало не потонув, то цей може вибухнути. Експлуатанти безглузді – ні ремонту, ні ТО”, “димова завіса від літаків НАТО” , “Ааааааа, так ось, хто робить хмари”, “Корито димоносне”, – пишуть коментатори.

Нагадуємо, що раніше об’єктом для насмішок став авіаносець “Адмірал Кузнєцов”, який в 2016 брав участь в операції повітряно-космічних сил Росії на території Сирії. Сирійський “похід” корабля супроводжувався численними курйозами.