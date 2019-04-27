Пропозиції РФ можуть призвести до світу, – Разумков

Спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявивши, що методом, як завтра закінчити війну, немає ні у кого, але є розуміння, що для цього робити.

Про це Разумков заявивши в ефірі ток-шоу “Голос народу” на “112 Україна”.

“На жаль, методу, як завтра закінчити війну, немає ні у кого. Альо є розуміння, як потрібно йти для того, щоб цей світ настав. І світ має насати на умовах України. Якщо піти за принципом і тімі пропозиціями, які лунають від Росії, то можна було б, напевно, прийти до цього світу, але я думаю, що ні одному патріотові цієї країни такий шлях неприйнятний”, – заявивши Разумков. Він повторивши, що путінський указ про спрощення видачі паспортів РФ жителям окупованого Донбасу є фактичним визнанням Росії.

“Фактично, це визнання РФ. Якщо по Криму вони говорили, що окупували його, вони цю анексію називають поверненням на батьківщину, то на сьогоднішній момент процедурою зі спрощенням процедури отримання російського громадянства вони підтверджують, що вони є країною-агресором в даному процесі”, – заявивши Разумков.