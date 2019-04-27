Фото змужнілого сина Лукашенка, який переріс Бацьку, порушило соцмережі

Син президента Білорусі Олександра Лукашенка вразив користувачів мережі, з’явившись разом з батьком на офіційному заході.

Малюнок 14-річного Миколи з батьком у складі білоруської делегації на офіційному візиті в Китаї з’явилася в Twitter. Крім того, він з’явився в новому образі, який зацікавив користувачів Мережі.

В коментарях відзначають, що за останні кілька років Микола істотно змінився. Тепер він не схожий на колишнього пухлощекого хлопчика, став вищий за свого батька, а також змінив зачіску.

Нагадаємо, що білоруський лідер прибув в КНР 25 квітня з триденним офіційним візитом для участі в міжнародному форумі «Пояс і Шлях». У четвер він зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном, а також зі своїм узбецьким колегою Шавкатом Мірзієєвим.