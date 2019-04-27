Ні МВФ, ні ЄС, не будуть дивитися склавши руки на повернення «Приватбанку», — член команди Зеленського

Міжнародний валютний фонд, Євросоюз та інші інститути держави, які надають Україні фінансову допомогу, не будуть «дивитися, склавши руки», на ситуацію з «ПриватБанком».

Про це в коментарі програмі «Схеми» сказав екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичюс, член команди кандидата в президенти Володимира Зеленського, який перемагає на виборах.

«Ця заява – «подарунок» від старої судової системи старого президента. Коли є ризик повернення «Приватбанку» – і після цього, можливо, якихось інших банків – колишнім власникам, це означає, що президентство (Зеленського. — Ред.) почнеться з досить складної ситуації. Ні Міжнародний валютний фонд, ні Євросоюз, ні інші інститути держави, які нам пропонують на протязі останніх років фінансову допомогу, і ми на це розраховуємо і в майбутньому, – вони, звичайно, не будуть на це дивитися склавши руки. Вони на це дивляться вкрай негативно», – сказав Абромавічус.