Образився на Путіна? Лукашенко несподівано полетів з Китаю

Президент Білорусі Олександр Лукашенко достроково залишив саміт у Китаї через негласного конфлікту з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як пише Telegram-канал Розстрига, літак лідера Білорусі достроково вилетів з Китаю і попрямував до Мінська. Олександр Лукашенко не став чекати закінчення офіційних зустрічей і раніше залишив саміт «Один пояс, один шлях».

Інформацію про переміщення літака можна подивитися на сайтеPlaneFinder, який відстежує переміщення повітряних суден. І там дійсно вказано, що літак EW-001PB вилетів в Мінськ ввечері, 26 квітня.

«Лукашенко пропустив всі суботні заходи. У цьому вчинку — жест образи на Путіна. Путін ухилився від зустрічі», — пояснюють вчинок Лукашенко автори каналу.

Дійсно, останні місяці у відносинах між Мінськом і Москвою спостерігається напружена риторика. Росія практично відкрито натякає на створення «Союзної держави», яке де-факто означає анексію Білорусі.