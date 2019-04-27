Разумков вважає, що ЦВК навмисно затягує оголошення результов виборів

Політичний консультант штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що ЦВК затягує процес оголошення підсумкових результатів виборів.

Про це він сказав у ток-шоу «Протистояння» на телеканалі NEWSONE.

«Якщо парламент збирається порушити Конституцію країни — то, напевно, він не потрібен. Напевно, його варто переобирати, щоб там були ті, хто буде поважати закони цієї країни», — сказав Дмитро Разумков.

Спікер зазначив, що обрання нового президента ще не означає, що він приступив до своїх обов’язків.

«На щастя для когось, але для більшої частини на жаль, сьогодні чинним президентом країни є Петро Порошенко. Новообраний — це ще не приступив до виконання своїх конституційних обов’язків президент. Дійсно, складається враження, що ЦВК затягує процес інавгурації. Процедура наступна — спочатку має бути рішення ЦВК, після цього Рада визначає, коли буде інавгурація президента країни, і на сьогоднішній момент ЦВК відтягує цей процес», — сказав він.