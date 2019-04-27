У Дніпрі другий раз спалили автомобіль головного редактора газети «Зоря»

У Дніпрі 27 авпреля спалили автомобіль головного редактора газети «Зоря» Володимира Пісоцького. Про це написав голова НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці в Facebook.

«Сам підпал продовжує серію залякувань вогнем журналістів у Дніпропетровській області. У свій час підпалили автомобіль головного редактора «Зорі» (в той час) Ксенії Зайцевої. У Кам’янському згоріло авто відомого журналіста і редактора Сергія Гузя. Так само в Кам’янському вигоріла редакція місцевого видання «Подія». Жодне з попередніх справ підпалів журналістського майна належним чином не розслідувано! Відповідно, безкарність призводить до нових атак і залякуванням.

Національний союз журналістів України висловлює солідарність з колегами з Дніпра, з Дніпропетровської облорганізацією НСЖУ. Підпали і некараність за зухвалі злочини проти журналістів — однозначне наступ на свободу слова», — написав Томіленко.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko