«Війну треба припиняти»: Явлінський піддав критиці указ Путіна про російське громадянство

Російський опозиціонер Григорій Явлінський піддав різкій критиці указ президента Росії Володимира Путіна про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів окремих регіонів Луганської та Донецької областей. Лідер партії «Яблуко» вважає, що така ініціатива не призведе до встановлення миру в регіоні.

«Якщо Путін дійсно хоче допомогти жителям Донбасу, то треба припиняти війну з Україною. Це забезпечить реальну і довгострокову безпеку жителів регіону», — вважає Явлінський. За його словами, у цій ситуації треба діяти інакше. Опозиціонер пропонує для початку вивести з Донбасу підрозділи російських Збройних сил, після чого припинити фінансування сепаратистських рухів на Донбасі.

Після цього необхідно ввести миротворчі сили в регіон і не перешкоджати європейському вибору України. Крім того, Явлінський закликає припинити розпалювання ненависті до України і пропаганду військових дій в російських ЗМІ. На думку опозиціонера, також потрібно обміняти полонених і оголосити амністію.