Злодій-невдаха розридався, застрягши в димоході на всю ніч (ВІДЕО)

У США домушник застряг у димарі на всю ніч і розридався. Про це повідомляє Fox News.

У місті Талса, штат Оклахома, США, чоловік намагався залізти в автосервіс Durango Auto Center через димохід. Він вирішив пробратися в будівлю після півночі. Злодій перерізав дроти від кондиціонера і спробував спуститися по димоходу, але застряг.

Через дев’ять годин на автосервіс прийшов начальник і почув дивні звуки з димоходу. Спершу чоловік подумав, що це голуби, які часто залітають в трубу. Але підійшовши ближче, американець почув плач і крики про допомогу.

Fire crews responded to a business, near 31st and Highway 169, this morning to rescue a man stuck in a chimney. The business owner informed us that the man was captured by surveillance just after midnight. Great job by TFD crews and the Rescue Task Force for removing the man safely. #tusasbravest #weneverknowwhatourdayholds #TFDRescueTaskForce #TulsaFire

Gepostet von Tulsa Fire Department am Montag, 22. April 2019

Через майже дев’ять годин злодія дістали рятувальники. Він не постраждав, але був сильно наляканий. На місце інциденту також прибула поліція. Чи затримали лиходія – невідомо.