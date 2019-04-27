«Цензурні слова закінчилися!» Join UP! потрапив в новий гучний скандал з туристами

Туроператор Join UP! потрапив в новий гучний скандал з туристами, які зібралися на відпочинок до Туреччини. Згідно з квитками (авіаперевізник – Bukovyna Airlines.), вони повинні були вилетіти з аеропорту Запоріжжя до 16:00 26 квітня, однак станом на 9:00 27 квітня туристи залишаються в Україні.

Подробиці розповіла на своїй сторінці в Facebook одна з туристів, журналістка Анастасія Золотарьова. За її словами, з аеропорту забрали та перевезли в готель Reikarts.

Потім сталося наступне: «Нам подзвонили з рецепції готелю в 23:15, сказали збиратися, бо в 23:30 за нами приїде трансфер в аеропорт. Ми всі прокинулися, зібралися, здали ключі від номерів, вийшли на вулицю, простояли там півгодини – і нам повідомили, що літак, швидше за все, буде тільки вранці. І вся юрба людей повернулася в готель заново отримувати ключі від номерів і заново заселятися і лягати спати».

Всього через туроператора в Запоріжжі застрягли близько 100 туристів, серед них – кілька зовсім маленьких дітей.

За словами Золотарьової, в Join UP! спочатку відреагували в коментарях до даного посту і вибачилися, але потім вони перестали брати слухавку. Час вильоту досі невідомо.

«Цензурні слова на цьому у мене закінчилися, і я вже стала ненавидіти все живе. Зокрема – цього туроператора та їх косорукий менеджмент», – наголосила журналістка.