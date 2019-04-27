Швидкість вітру і висота хвиль збільшуються з кожним роком

Кліматологи з Мельбурнського університету (Австралія) і Університету Хасануддина (Індонезія) провели аналіз даних супутників, які 33 роки спостерігали за поведінкою хвиль і вітрів в океані. Оени виявили, що висота хвиль і швидкість вітрів зросли і продовжують зростати з кожним роком.

Збір даних проводився з 1985 по 2018 рік. Основну інформацію супутники отримували з буїв, що плавають в океані, але існувало кілька труднощів. По-перше, з часом змінювалася конструкція буїв, що ускладнювало видобуток даних. По-друге, змінювалися і супутники, а також їх програмне забезпечення. Однак автори запевняють, що їм вдалося систематизувати всі зібрані відомості і отримати цілісну картину.

Вчені знімали показники з трьох приладів: висотоміра, який вимірював і швидкість вітрів, і висоту хвиль, радіометра, який стежив тільки за швидкістю вітру, і мікрохвильового радара скаттерометра, який визначав напрям вітру.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Результати аналізу продемонстрували чітку тенденцію збільшення показників. Швидкість вітру в Південному океані і на південь від екватора щороку зростає приблизно на 0,0254 метра в секунду. Це найбільший показник серед усіх досліджених районів. У Північній Атлантиці зміни виявилися вдвічі менше. Ситуація з хвилями менш однозначна. Автори помітили збільшення висоти хвиль в деяких ділянках, зокрема в Південному океані, на 0,3 сантиметра на рік. У той же час у північній частині Тихого океану висота, навпаки, знижувалася приблизно на 0,5 сантиметра на рік.

Це дослідження має важливе значення для оцінки майбутніх станів Світового океану. Його висновки можуть використовувати при прогнозуванні ймовірності нових екологічних біженців. Приміром, нещодавно стало відомо, що 90 відсотків АЕС у США мають як мінімум один конструктивний недолік, який робить їх схильними до повеней і штормів — наслідків змін клімату.

За матеріалами Science

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