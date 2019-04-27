«Евробляхи» закінчилися, але імпорт б/у авто б’є рекорди

Після закінчення в лютому 2019 роки пільгового періоду розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, зникли черги на їх легалізацію. Але імпорт уживаних авто не тільки не зменшився, але й дуже сильно збільшився. Експерти AUTO-Consulting проаналізували основні тенденції ринку б/у машин.

У 1 кварталі 2019 року ввезення в Україну б/в автомобілів порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився майже на 900%. Внутрішні перепродажу зросли приблизно на 17%. Тобто вторинний ринок у цей період на 60% складався з імпорту б/у авто, а внутрішні перепродажу займали 40% ринку. Такого співвідношення не було вже близько двадцяти років.

У січні 2019 року в нашу країну везли більш 50 000 автомобілів, у лютому – близько 85 000, а в березні – близько 48 000. Всього – понад 183 000 авто. Внутрішні перепродажу в ці місяці рівнялися 88 500 одиниць, 121 500 одиниць, і 99 000 одиниць відповідно.

З цієї статистики випливає, що найбільше б/у авто перепродували під час пільгового періоду розмитнення «евроблях». Виходить, що найчастіше «евробляхи» ввозили для перепродажу, а не для себе.

Експерти вважають, що нове законодавство щодо імпорту б/у авто і легалізація «евроблях», що вступила в силу в кінці 2018 року, ще більше спонукали українців купувати старі машини.

Але якщо раніше зростання ринку б/у авто був у всіх вікових групах, то у 2019 році збільшення відбувається за рахунок автомобілів у віці 8-10 років і старше. В сегментах б/у авто віком до 7 років спостерігається або стагнація, або падіння. Сергій Боровик з ГК «АІС» вважає, що це свідчить про погіршення купівельної спроможності населення. При цьому зміцнення гривні і зниження цін на нові автомобілі помітно не вплинуло на зростання попиту.

У I кварталі 2019 року в Україні продали 18 430 нових автомобілів, що на 3,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Нагадаємо, що б/у авто в цей час продали близько 183 000 одиниць. Різниця величезна.

При цьому в березні, коли вже перестала діяти знижка на розмитнення, обсяг імпорту стало не набагато менше. І на 122% більше, ніж за аналогічний місяць 2018 року.

Читайте також: В Україні помічений компактвен Subaru

Експерти говорять про те, що потік «евроблях» в Україну зараз почасти замінює легальний імпорт б/у автомобілів з Євросоюзу і США. Головним чином – битих.

Про це свідчить і імпорт вживаного комерційної техніки. Зростання імпорту LCV в першому кварталі 2019 року в Україні склав 150% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. А зростання внутрішніх перепродажів за той же період – менше 1%. Битих комерційних авто везуть в Україну набагато менше, ніж легкових. У структурі ринку б/у LCV внутрішні перепродажу досягають більш 60%, а імпорт – близько 38%.

Цікаво, що найбільше в нашу країну завезли кросоверів і мінівенів. При цьому якщо частка кросоверів на українському ринку завдяки б/у імпорту склала 13%, то частка мінівенів – 9%. Звідки раптом такий інтерес українців до мінівеном? Дуже просто. Справа в тому, що з США до нас везуть все більше і більше старих машин, а серед них багато мінівенів.

Найнеприємніше в структурі імпорту б/у автомобілів — їх вік. Найбільше машин у віці 8-10, 11-15 і навіть старше 16 років. Причому на машини у віці 11-15 років припадає 32% імпорту, а на машини старше 16 років – 43%,

А ось серед б/у LCV на машини старше 16 років припадає лише 13%. Найбільша частка в авто віком 3-5 років – 40%.

Якщо існуюча тенденція збережеться, то в 2019 році в Україну можуть ввезти понад 500 000 б/у автомобілів. При цьому продажі нових авто прогнозують на рівні до 100 000 одиниць. Виходить, що в 2019 році в нашій країні можуть продати в загальній складності близько 600 000 машин. Тобто стільки ж, скільки було у 2008 році. Щоправда, у 2008 році переважна більшість автомобілів були новими. Трансформація ринку відбувається серйозна.