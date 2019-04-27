У Криму сталася страшна ДТП з великою кількістю загиблих

У суботу, 27 квітня, в окупованому Росією Криму на трасі Сімферополь-Ялта сталася масштабна аварія.

Про це повідомляє прес-служба МНС Росії. Інцидент трапився в районі села Лозове близько 00:09. Там зіткнулися два автомобілі марки Chevrolet-Lacetti і Mersedes Vito.

Зазначають, що внаслідок аварії потерпіли люди. Відомо, що до ліквідації наслідків були задіяні 21 особа і 7 одиниць техніки. За даними видання ForPost, за кермом Chevrolet перебував хлопець 1999 року народження. Він їхав з боку Сімферополя у напрямку села Піонерське.

У районі села Лозове він не впорався з керуванням та допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де і сталося зіткнення з Mersedes.

Внаслідок ДТП водій та троє пасажирів автомобіля Chevrolet, а також водій Mersedes, 1969 року народження та його пасажир загинули на місці. Ще два пасажири Mersedes травмовані.

Як розповіли очевидці, спідометр Chevrolet заклинило на позначці 150 км / ч.