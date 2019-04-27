Виробник «Мерседесів» пояснив, як санкционнные авто потрапили в гараж Кім Чен Ина

Автоконцерн Daimler, виробник елітних автомобілів Mercedes-Maybach, заявив, що не в курсі, звідки машини цієї марки потрапили в гараж лідера КНДР Кім Чен Ина.

Кім Чен Ин під час міжнародних самітів пересувається на привезених з Пхеньяну лімузинах, – пише Медуза. На останньому з них — у Владивостоці, де лідер КНДР зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним — Кім користувався двома автомобілями, Mercedes Maybach S600 Pullman Guard і Mercedes Maybach S62.

«Ми не маємо уявлення, яким чином ці транспортні засоби потрапили в Північну Корею», — заявив офіційний представник компанії.

У Daimler підкреслили, що дотримуються санкційне законодавство Євросоюзу і США не ведуть справ з владою КНДР вже 15 років. Міжнародні санкції, в тому числі санкції ООН, які забороняють постачання в КНДР предметів розкоші — в цю категорію потрапляють і лімузини.