Велика субота: як правильно підготуватися до Великодня

Тиждень перед Великоднем просто переповнена святами. Відразу ж після Страсної п’ятниці настає Велика субота.

Цей день і скорботний, і радісний: ще не сталося Воскресіння Христа, але вже все навколо сповнене Передвеликодній радістю.

Що необхідно робити у Велику суботу

Цей день варто провести в тиші і спокої. Не прийнято багато говорити, а також веселитися і розважатися.

З самого ранку господині беруться за приготування святкових страв. Вони красять яйця та печуть паски, якщо не встигли заготовити їх у Чистий четвер. У Велику суботу також прийнято готувати великодній кошик.

Найголовніше у великодньому кошику це звичайно ж Пасха, також обов’язковим елементом є фарбовані яйця. Бажано щоб в кошику були присутні молочні продукти, сіль, м’ясо, хрін і червоне вино.

Варто зазначити, що який-небудь інший алкоголь не можна приносити до церкви.

Також в цей день варто примиритися під усіма, з ким ви били в соре.

Суботнім вечором всі бажаючі відправляються до храму на вечірню службу, в 12 ночі починається хресний хід, після якого служба триває.

Що категорично не можна робити у Велику суботу

Не можна танцювати і співати, навіть якщо це пісні про Христа. Це день тиші.

Заборонені всі роботи по дому і в полі.

Не можна віддаватися любовним утіхам

Не можна святкувати дні народження, весілля та інші свята.

Нагадаємо, що українці — досить забобонна нація. Досі люди вірять у прикмети, пояснюючи це народною мудрістю. Однак вони не мають під собою ніякої підстави.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», водії як і багато інші професії є забобонним народом, тому існує багато прикмет і повір’їв, які в ідеалі повинен дотримуватися кожен водій, щоб убезпечити себе і пасажирів. Є прикмета, яка свідчить про те, що не можна мити машину біля свого будинку, інакше на неї можуть «покласти око» злодії.

Також портал «Акценти» писав, Трійця — це один з найголовніших християнських свят. Православна церква відзначає його в 50 день після Великодня, а західні християни — на 57 день. На Трійцю православні несуть зелені гілки, букети лугових квітів. Різні квіти, що побували в храмі, зазвичай засушують і зберігають ці обереги за іконами. У 2019 році православна Пасха припадає на 28 квітня. Варто відзначити, що цей день є в Україні офіційним вихідним днем.

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