У Зеленського зробили несподіване заяву про повернення Донбасу: «Це визнання»

Спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков вважає, що видача російський паспортів на території окупованого Донбасу є нічим іншим , як визнанням РФ агресії щодо України.

Відповідну заяву Разумков зробив в ефірі 112 Україна.

«Фактично, це визнання РФ. Якщо по Криму вони говорили, що окупували його, вони цю анексію називають поверненням на батьківщину, то на сьогоднішній момент процедурою з спрощенням процедури отримання російського громадянства вони підтверджують, що вони є країною-агресором у цьому процесі», — заявив Разумков.

Дмитро Разумков

Крім цього він зазначив, що на даний момент немає чіткого розуміння і процедури, як закінчити конфлікт на Донбасі в найкоротші терміни. При цьому Разумков підкреслив, що світ повинен настати виключно на умовах Києва.

«На жаль, методу, як завтра закінчити війну, немає ні в кого. Але є розуміння, як треба йти для того, щоб цей світ настав. І світ повинен наступити на умовах України. Якщо піти за принципом і тих пропозицій, які лунають від Росії, то можна було б, напевно, прийти до цього світу, але я думаю, що ні одному патріотові цієї країни такий шлях неприйнятний», — вважає представник новообраного президента Дмитро Разумков.

Нагадаємо, у команді Володимира Зеленського не виключають розпуск Верховної Ради. Про це повідомив спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков в ефірі шоу «Право на владу». Зокрема, Разумков заявив, що допускає цей крок у зв’язку з недавніми спробами позбавити парламентаріїв президента частині його повноважень або зовсім скасувати президентську посаду.

Як раніше повідомляли «Акценти», у переможця другого туру президентських виборів Володимира Зеленського відреагувала на енергетичну ситуацію на ринку в Україні. Так, команда Зеленського закликала НАК «Нафтогаз» і Кабмін у терміновому порядку провести консультації з Міжнародним валютним для того, щоб знизити ціну на газ для населення.

«Акценти» також писали, що Дмитро Разумков, політичний радник нового президента України, розповів про дивні дії Петра Порошенка, який напевно не збирається йти з політики.

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