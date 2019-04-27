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У Зеленського зробили несподіване заяву про повернення Донбасу: «Це визнання»

27.04.2019

Спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков вважає, що видача російський паспортів на території окупованого Донбасу є нічим іншим , як визнанням РФ агресії щодо України.

Відповідну заяву Разумков зробив в ефірі 112 Україна.

«Фактично, це визнання РФ. Якщо по Криму вони говорили, що окупували його, вони цю анексію називають поверненням на батьківщину, то на сьогоднішній момент процедурою з спрощенням процедури отримання російського громадянства вони підтверджують, що вони є країною-агресором у цьому процесі», — заявив Разумков.

Дмитро Разумков

Крім цього він зазначив, що на даний момент немає чіткого розуміння і процедури, як закінчити конфлікт на Донбасі в найкоротші терміни. При цьому Разумков підкреслив, що світ повинен настати виключно на умовах Києва.

«На жаль, методу, як завтра закінчити війну, немає ні в кого. Але є розуміння, як треба йти для того, щоб цей світ настав. І світ повинен наступити на умовах України. Якщо піти за принципом і тих пропозицій, які лунають від Росії, то можна було б, напевно, прийти до цього світу, але я думаю, що ні одному патріотові цієї країни такий шлях неприйнятний», — вважає представник новообраного президента Дмитро Разумков.

Нагадаємо, у команді Володимира Зеленського не виключають розпуск Верховної Ради. Про це повідомив спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков в ефірі шоу «Право на владу». Зокрема, Разумков заявив, що допускає цей крок у зв’язку з недавніми спробами позбавити парламентаріїв президента частині його повноважень або зовсім скасувати президентську посаду.

Як раніше повідомляли «Акценти», у переможця другого туру президентських виборів Володимира Зеленського відреагувала на енергетичну ситуацію на ринку в Україні. Так, команда Зеленського закликала НАК «Нафтогаз» і Кабмін у терміновому порядку провести консультації з Міжнародним валютним для того, щоб знизити ціну на газ для населення.

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«Акценти» також писали, що Дмитро Разумков, політичний радник нового президента України, розповів про дивні дії Петра Порошенка, який напевно не збирається йти з політики.

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