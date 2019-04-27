Порошенко вчепився за владу кігтями і зубами, пішов на рішучі заходи: план «Б» в дії

Петро Порошенко категорично не хоче віддавати владу, і це стало зрозуміло сказу ж пості того, як він запропонував свою допомогу Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє інформаційний портал «Еlise».

Втративши пост Президента України, Порошенко втратить супутню недоторканність. І постанови про підозру бунтівні слідчі Генпрокуратури, які множаться, як віруси, почнуть виписувати вже не тільки оточення Петра Олексійовича, але і йому персонально.

Тому Порошенко необхідний план «Б».

Політичний саботаж проти Володимира Зеленського. Він організований грамотно, у кілька бюрократично укріплених ешелонів, як і не снилося нашим воїнам на Донбасі.

Перший етап — затягування оголошення Цвк офіційних результатів президентських виборів.

Другий етап — спроба зриву інавгурації в тому вигляді, в якому її передбачає закон.

Також один з планів залишитися у владі це розпуск Верховної Ради за сценарієм Порошенко, до проведення інавгурації Зеленського. Підставою може стати рішення унікального Київського апеляційного суду про те, що парламентська коаліція не існує вже більше місяця.

У випадку розпуску Ради, природно, оголошуються перевибори, нардепи розбрідаються по округах, державна служба охорони закриває та опечатує Ради. Провести повноцінну інавгурацію в цих умовах вкрай важко.

Тому «команді Зе» необхідно терміново вибиратися з кущів на Парковій, де вона відсиджується, і подавати ознаки політичного життя не тільки з приводу «Закону про мову». А знаходити серйозних ситуативних союзників у Раді і починати свою контргру.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», відомий політолог і соціолог, директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко розповів, що спочатку Володимир Зеленський проведе боротьбу з корупцією, а це відіб’ється в арештах близького оточення поки ще чинного президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, що новообраний президент України Володимир Зеленський полетів на вихідні в Туреччину. Про це повідомляє сам Володимир Зеленський на своїй сторінці в Facebook. Варто звернути увагу, що Володимир Зеленський зазначив, що домовлявся і надходить «відкрито». «Домовлялися бути відкритими. Так ось. Вилітаємо до Туреччини. Відвожу дітей на щорічний фестиваль «Весело». А сам через 2 дні тому. За 4 місяці… це перші вихідні. Всім бажаю тепла, здоров’я та нормального відпочинку».

Нагадаємо, що команда Володимира Зеленського хоче переформувати уряд України. Джерела стверджують, що команда Зеленського планує замінити п’ятьох міністрів, в тому числі за президентською квотою.

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