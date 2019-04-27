Трамп дізнався в Зеленском себе: США допоможе новому президенту України показати дулю олігархам

Привітання Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України від Дональда Трампа викликало бурю обговорень в політичному світі країни. Деякі експерти вважають, що такий жест від лідера США говорить про багато що.

Про це у своїй статті на ZN.UA міркує Володимир Кравченко.

Зокрема, автор вважає, що дзвінок саме від самого президента США Дональда Трампа — це певний сигнал для старої влади, адже привітати новообраного гаранта міг як держсекретар Майкл Помпео, так і віце-президент Майкл Пенс. Багато експертів переконані, що такий жест з боку господаря Білого дому пов’язаний зі своєрідною «відповіддю» команді Петра Порошенка на «брудні» дії під час виборів президента США в 2016 році. Подило масла у вогонь і недавні скандальні заяви генпрокурора Юрія Луценка. Таким чином, дзвінок від Дональда Трампа є таким собі проявом відношення до попередньої влади України.

Дональд Трамп

Деякі політологи стверджують, що особливий інтерес у Трампа викликала неординарна особистість нового президента України.

«За інформацією ZN.UA розмова пройшов успішно: Трампу сподобався Зеленський, до якого американський президент, за свідченням американських джерел, «відчув симпатію». Трамп цілком міг побачити в Зеленском, як і раніше в Макроне, споріднену душу — успішного несистемного гравця, який зумів пробитися на вершину влади, не будучи при цьому частиною істеблішменту. Але для України цей дзвінок важливий вже хоча б тому, що між лідерами двох країн начебто з’явилася позитивна емоційна зв’язок», — пише Володимир Кравченко.

Нагадаємо, передвиборча гонка в Україні набирає неабиякі обертів. Так, у ЦВК заявили про те, що за законом у них є рівно 10 днів для того, щоб оголосити переможця. Станом на 25 квітня в центральній виборчій комісії заявили, що працюють з безпрецедентною швидкістю в цьому році.

Як раніше писали «Акценти», в команді Володимира Зеленського не виключають розпуск Верховної Ради. Про це повідомив спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков в ефірі шоу «Право на владу». Разумков заявив, що допускає цей крок у зв’язку з недавніми спробами позбавити парламентаріїв президента частині його повноважень або зовсім скасувати президентську посаду.

«Акценти» також повідомляли, що Астролог Владлен Маєвський розповів, чого чекати від нового президента і якою буде епоха правління Володимира Зеленського.

Підписуйтесь на наш Twitter

Підписуйтесь на наш Instagram