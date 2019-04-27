США ввели санкції проти міністра закордонних справ Венесуели

Його звинувачують у сприянні режиму Мадуро.



Міністерство фінансів США ввело санкції щодо міністра закордонних справ Венесуели Хорхе Арреасы.

“США не будуть стояти осторонь і дивитися, як нелегітимний режим Мадуро забирає багатство і право на демократію у свого народу”, − йдеться в документі. − Відомство продовжуватиме переслідувати корумпованих чиновників Мадуро, у тому числі тих, кому доручено ведення дипломатії і правосуддя від імені цього незаконного режиму”.

Зять колишнього лідера Венесуели Уго Чавеса Арреаса займає пост голови зовнішньополітичного відомства Венесуели з серпня 2017 року. Держдепартамент США в п’ятницю звинуватив його в тому, що він є важливим інструментом в діях глави Венесуели Ніколаса Мадуро з придушення демократичних устремлінь населення країни.

Крім Арреасы в санкційний списку внесли і суддю Венесуели Кароль Паділья. Застосування санкцій до неї має нагадати про те, що спроби переслідування лідера опозиції, тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо і його прихильників, будуть мати негативні наслідки.

Мінфін США заблокував усе майно і власність Арреаса і Падільї в США. Санкції передбачають заборону на будь-які операції з ними громадянам і компаніям з США.

“Санкції США не повинні бути постійними, вони покликані забезпечити позитивне зміна поведінки”, − полягає в повідомленні американського відомства.