Окупанти хочуть перекидати московське сміття в Крим, – джерело

У мережі з’явилася інформація, що опрацьовується питання про перекидання московського сміття в Крим в район депресивних мономіст типу Армянська. Про це пише блогер EL_Murid.

«Опрацьовується реалізація проекту з будівництва на степових ділянках в районі Красноперекопська, Армянська та Джанкоя полігонів для складування сміття з Москви. Через жорсткі протестів зі спалюванням мостів в Архангельській області і силового протистояння в центральній Росії проти прийому сміття зі столиці, Собянін і Аксьонов домовляються про програму складування пресованих відходів в депресивних регіонах Криму. Передбачається, що обсяги сміття підуть по новій гілці ЖД Кримського моста. Відстань до Шіеса таке ж, як до Криму », – йдеться в повідомленні.

«Програма надасть можливість працевлаштування жителів Армянська, Джанкоя, Красноперекопська на підприємствах по вторинній переробці і сортування сміття. Також розглядається можливість установки сміттєспалювальних заводів і генерації на спалюванні відходів, для опріснення води … »

«Рішення, безумовно, розумне. Північ Криму за останні п’ять років перетворився в зону екологічної катастрофи. По-перше, водна блокада і вкрай непродумане рішення підйому підгрунтових вод вже привели до засолення продуктивного шару грунту, на чому історію кримського сільського господарства на півночі півострова можна вважати закритою. По-друге, ситуацію погіршила промислова катастрофа на «Титані» – через дефіцит все тієї ж води. По суті, північ Криму перетворюється на мляву пустелю з невідомими перспективами. За три роки Крим через засолення втратив три чверті всіх своїх внутрішніх джерел прісної води. Логічно, що туди вирішено направити сміття – гірше точно не буде. Тим більше, що для причетних до цього заходу можливі приємні і дуже райдужні наслідки у вигляді асигнувань практично ні за що. Ну, тобто, звичайно, нам все розкажуть про сучасні технології переробки, нові робочі місця і все таке, але зрозуміло, що сміття будуть просто валити на полігон і закопувати бульдозерами. Кримчан, зрозуміло, питати ніхто не стане. Ви просили камені з неба? Ну, вибачте, каменів поки немає. Є сміття. Брати будете? »- пише автор.

Джерело група ІС