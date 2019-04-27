У Велику Суботу відбувається чудо сходження Благодатного вогню: онлайн-трансляція

У Велику Суботу, 27 квітня, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбувається одна з найважливіших подій року для християн східного обряду – чудо сходження Благодатного вогню.

Спікер ПЦУ Іван Сидор повідомив, що офіційна делегація Православної Церкви України вирушила до Єрусалиму за Благодатним вогнем, отримавши благословення від Митрополита Епіфанія. У Великодню ніч вогонь буде доставлений до Києва у Свято-Михайлівський монастир.

Благодатний вогонь вважається символом нерукотворного світла Воскресіння Христового. Вогонь з’являється з нізвідки і не обпікає рук.

До сих пір сходження Благодатного вогню не пояснено з наукової точки зору. Християни вірять у божественне походження вогню і в те, що він займається за молитвами паломників і православного патріарха. За переказами, якщо Благодатний вогонь не зійде, це стане жахливою ознакою для всього людства, а присутні у храмі загинуть.

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