У Зеленського відреклися від зниження пенсійного віку

У команді нового президента Володимира Зеленського заявили, що президент не зможе вплинути на існуючі парламент і уряд, для того, щоб зменшити пенсійний вік для жінок. Про це в ефірі телеканалу каналі «112 Україна» сказав політконсультант Дмитро Разумков.

Він визнав, що у Зеленського немає партії в Раді, щоб підтримувати пропозиції нового президента.

«На жаль, поки Зеленський на уряд, як таке, вплинути не може. Оскільки уряд, за винятком міністрів, які подаються президентом України, делеговано туди коаліцією. У парламенті сьогодні немає партії „Слуга народу“, яка представляла б інтереси Володимира Зеленського та українського народу», — заявив Разумков.

При цьому політконсультант прокоментував інформацію про те, що в Раді з’являються різні групи в підтримку Зеленського. Зокрема навів приклад нардепа-радикала Рибалки, який нібито збирає групу на підтримку майбутнього гаранта.

«Спасибі велике, не треба нам допомагати. Ми впораємося в цьому плані самі. Те, що сьогодні відбувається в Раді, в тому числі з депутатом Риболовлею, не має нічого спільного з партією „Слуга народу“ або з обраним президентом України Володимиром Зеленським», — заявив Разумков.

За його словами, це лише «вершина айсберга». Аналогічні явища відбуваються також в регіонах.