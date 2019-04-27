Дружина нардепа Лещенко обурилася з-за мовного закону і отримала відсіч в соцмережах

Дружина народного депутата Сергія Лещенка відомий діджей Анастасія Топольская несподівано назвала прийнятий Радою закон про українську мову «тотальної украинизацей».

Вона також заявила, що він утискає в правах всіх російськомовних українців, включаючи її саму. Відповідну провокаційну запис вона залишила в коментарях під постом виконавиці ONUKA в Instagram.

«При всій повазі я не згодна. Знати мову — це одне. А цей закон — тотальна українізація, який мене як російськомовну українку утискає в правах», — написала вона.

При цьому діджей висловила сумнів у тому, що при такому законі «Донбас і Крим захочуть коли-небудь повернутися».

У відповідь користувачі соцмережі нагадали Насті, що в будь-якій європейській країні державна мова обов’язкова в держустановах, для влаштування на роботу і так далі, проте вона залишилася при своїй думці про те, що «ніде в Європі такого немає».

Їй також порадили згадати, що «російський світ» приніс в Україну війну, яка реально обмежить в правах мільйони українців, тоді як сама Топольская страждає лише від «українізації».

Зазначимо, що сам народний депутат Лещенко за «мовний закон» не голосував, оскільки був відсутній у Верховній Раді.