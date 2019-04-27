Путін зганьбився через отримання вченого ступеня: «Доктор зло»

Російський президент Володимир Путін знову став посміховиськом на публіці.

Цього разу він осоромився під час візиту в Університет Ціньхуа в Китаї, пише Политека.

«Володимир Путін став почесним доктором Університету Цінхуа: Ректор вузу вручив президенту Росії диплом про присвоєння наукового ступеня», — йдеться у підписі до опублікованого знімка на сторінці Twitter пропагандиста Дмитра Смирнова.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що Володимир Путін — «Доктор зло», а Китай вирішив нагородити його за те, що продав Піднебесної всі російські ресурси.

«Скільки дурня не вчи, таким і здохне», «Це йому вдячність що продав ресурси Росії китайцям», «По парних доктор, а по непарних казковий», «Знову в пынеходах», «У нього і донька така ж дурепа при університеті», «Клоуни», — жартують вони в коментарях.

Нагадаємо, що Володимир Путін осоромився під час офіційної зустрічі з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.

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Так, у своєму мікроблозі пропагандист Дмитро Смирнов написав: «Дякую, дуже гарний»: Кім Чен Ин подарував Путіну меч, у відповідь отримав монетку, як за будь-яку зброю», — написав він у підпису до опублікованого відео.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію пропагандиста і зазначили, що Володимир Путін безглуздо виглядає з мечем, який виявився йому явно не по росту.

«Треба було поцілувати — Кіма. У щоку», «Що-то не по росту для ботокса меч, Пиня з мечем ппц ржака», «Нешанобливо як товстун ботоксному струмочку знизує, заслужив», «Картина маслом — два Ина», — жартують вони в коментарях.

Нагадаємо, нову фобію Путіна висміяли їдкою карикатурою.

Раніше повідомляв Hyser про зустріч Зеленського з Путіним.

Також Hyser писав, що користувачі мережі висміяли Путіна і згадали про його двійників.