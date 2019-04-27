В ЄС припинили випускати купюри в 500 євро

Від сьогодні, 27 квітня, нові банкноти в 500 євро більше не будуть випускатися.

Таке рішення прийняли для запобігання операціям з відмивання грошей.

Про це повідомляє «Кореспондент». Рішення про поступове виведення банкнот із обігу Європейський центробанк прийняв ще 2016-го, і в січні цього року центробанки більшості країн єврозони (17 із 19) припинили їхній випуск.

При цьому центробанки Німеччини й Австрії за спеціальним дозволом продовжували друкувати такі банкноти аж до 26 квітня. Відтепер нові банкноти в 500 євро випускатися не будуть. Член правління Німецького федерального банку Йоганес Беєрман також підтвердив припинення випуску найбільших банкнот у євро. Зараз на банкноти номіналом у 500 євро припадають 2,3 % від усіх у європейській валюті, що перебувають в обігу.

Їхній випуск вирішили припинити через те, що банкноти саме такого високого номіналу найчастіше використовують в операціях, пов’язаних із відмиванням грошей, ухилянням від сплати податків і фінансуванням тероризму. Банкноти в 500 євро можна легко і непомітно перевозити. Мільйон євро у них переважати 2,2 кг. Така ж сума в банкнотах по 100 доларів — найвищий номінал валюти США — переважати ушестеро більше. Раніше повідомлялося, що європейський центральний банк готується до випуску нових банкнот номіналом 100 і 200 євро.