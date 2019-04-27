«Ми переможемо цю гидоту!» Зеленський розповів, як його ім’я використовують у шахрайських цілях

Переможець іншого туру виборів в Україні, ноумен Володимир Зеленський опублікував чергове відео, повідомивши українцям про шахраїв, які діють від його імені.

Відео з’єднання явилося на офіційній сторінці новоспеченого політика в «Інстаграм». Так, Зеленський попереджує громадян України, що зараз є зафіксовані випадки, коли невідомі люди, прикриваючись його іменем навідуються до суддів та прокурорів із заявами, що тепер вони все вирішують у цій країні.

«Всім привіт! Я зараз Вам хочу розповісти про таку нову «сєкту» під назвою «Ми люди Зеленського». Зараз ходять такі аферисти, які ходять до мерів, до суддів, прокурорів, до представників бізнесу малого і середнього. Кажуть, що вони тепер все вирішують, буде так, як вони вирішать, мандат їм давши Зеленський. Дивіться, таких аферистів дуже багато. Я нікого ні на що не уповноважував і у майбутньому не збираюся. Тому, якщо до Вас звернулись такі люди, покажіть їм це відео, або краще зніміть їх на камеру, а ще краще зверніться до правоохоронних органів. Ми можемо перемогти цю гитоду тільки разом », — звернувся Володимир Олександрович до своїх співвітчизників.