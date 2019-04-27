«Це буде парламентська республіка п’яти акціонерів країни». Геращенко виступила проти урізання повноважень Зеленського

Заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що виступає за сильну президентську владу в Україні.

Так вона відреагувала на ініціативу «Самодопомоги» прийняти закон, який обрізає повноваження президента і робить його залежним від парламенту і Кабміну.

Як вже повідомлялося, законопроект, який оприлюднила фракція Андрія Садового, почав обговорюватися після перемоги Володимира Зеленського в першому турі. А після його остаточного тріумфу у другому турі готовність приймати закон висловив спікер парламенту Андрій Парубій.

Тобто, Рада таким чином натякає, що може позбавити новообраного президента практично всіх повноважень. Причому в БПП обіцяли придивитися до законопроекту.

У цьому контексті цікаво звучить заява Ірини Геращенко, яка незмінно підтримує Петра Порошенка.

«Я завжди виступала за сильну президентську вертикаль (французька модель). Цю позицію відстоювала політику, незалежно від того, у владі чи в опозиції перебувала, в тому числі у часи Кучми і Януковича (коли багато колеги виступали за перехід до парламентської республіки).

І тим більше, відстоювала сильну президентську вертикаль у часи президентства Порошенко, коли воююча країна потребувала і потребує в першу чергу сильному Верховному Головнокомандуючому.

Парламентська модель в умовах партійної неструктурованості суспільства, коли у нас зареєстровано понад 300 партій, і вони або лідерського типу, або є чисто передвиборчими проектами і віддають парламент на відкуп власникам партій — не ідеальна для України, а навіть небезпечна. В українських реаліях це буде парламентська «республіка» 5 акціонерів країни, я проти цього», — написала віце-спікер в Facebook.

«Цікаво спостерігати за тим, як змінюються погляди видатних представників «Самодопомоги», та інших фракції або депутатів, із зміною прізвища президента», — поддела Ірина Геращенко колег по парламенту.