Модель-інопланетянка вразила всіх на Тижні моди в Лондоні

Краса – поняття дуже суб’єктивне. Зовнішні дані одного і того ж людини можуть викликати абсолютно різні емоції і почуття в оточуючих. При цьому в різні епохи завжди існували зразкові стандарти краси, яким модниці прагнули слідувати. І завжди були одиничні екземпляри, вибивається із загального ряду своєю нетиповою зовнішністю.



На Тижні моди в Лондоні з’явилася дуже незвичайна модель. По-перше, її зростання ніяк не дотягує до стандартів модельної індустрії – всього лише 152 см. По-друге, особою вона більше нагадувало героїв фільму “Аватар”: розкосі очі, приплюснутий ніс, губи як у качечки. Вихід “инопланетянки” на подіум справив фурор!



Також з’ясувався ще один момент: дівчина не є професійною моделлю, її стихія – музика. А звуть її Цунайна. Народилася в Гонконзі, довго жила в Південній Азії, потім переїхала в Лондон.

З дитинства любить співати і всі свої емоції виражає через розповіді, покладені на музику. Віддає перевагу усамітнюватися в своєму внутрішньому світі, знаходячи баланс між знайомими речами і новими.

Дівчина веде мікроблог в Instagram, у неї 260 тисяч передплатників. Але вона не просто виставляє свої фотографії, а доповнює їх картинами і пейзажами, передаючи свій настрій.

Джерело Fabiosa