Путін погрожує залишити Україну без імпортного газу

Президент Росії Володимир Путін запевняє, що газопостачання України повністю залежить від транзиту російського газу. Про це він заявив на прес-конференції в Пекіні.

Коментуючи перспективи переговорів з обраним президентом України Володимиром Зеленським, Путін згадав питання економічного характеру, пов’язані з транзитним договором «Газпрому» з «Нафтогазом», який закінчується в 2019 році.

«А якщо транзиту не буде? Ви розумієте, що тоді не буде реверсу. Адже реверс, він же віртуальний. Наш газ, який йде в Західну Європу, – газова труба з радянських часів, як влаштована? Від транзитної газової труби йдуть відгалуження на всю Україну. Це абсолютно відомі для професіоналів речі, публіка тільки може це не розуміє», – розповів Путін.

За його словами, якщо не буде транзиту, то нібито не буде і газопостачання України.

«Це дуже серйозне питання! Вони клеять дурня. Займаються якимись політичними чварами замість того щоб подумати про пересічного громадянина України, який живе поточними турботами і змушений платити непомірну ціну за всі ці політичні фокуси», – пафосно заявив Путін.

Він також розповів, що Україна нібито отримує газ «в два рази дорожче, ніж могла б отримувати за прямим поставкам з Росії.