У Дніпропетровській області сталася пожежа в церкві

В місті Кам’янське Дніпропетровської області рятувальники ліквідували пожежу на території храму. Як розповіла прес-служба ДСНС області, повідомлення про пожежу на вулиці В’ячеслава Чорновола надійшло вранці 27 квітня.

На місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла на даху одноповерхової будівлі на території церкви. Горів дах будівлі та перекриття площею 200 квадратних метрів. Ліквідувати загоряння вдалося через два з половиною години. Також повідомляють, що в момент займання у приміщенні людей не було. Причину пожежі встановлює правоохоронні органи.