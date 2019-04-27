У Сирії підірвали автомобіль: є жертви

Банди ІГ продовжують орудувати в пустелі.



Бойовики терористичного угруповання “Ісламська держава” (ІГ) підірвали в п’ятницю ввечері замінований автомобіль у місті Ракка (приблизно 520 км від Дамаска).

Теракт був влаштований біля будівлі казарми “Сил демократичної Сирії” (СДС), загинули щонайменше 10 курдських бійців.

9 квітня вибух прогримів на вулиці Нур в Ракка біля блокпосту СДС, тоді загинули 13 осіб.

Банди ІГ, незважаючи на поразку від курдів в кінці березня в Ель-Багузи на Східному березі Євфрату, продовжують орудувати в Сирійській пустелі і нападають на патрулі СДС. Вони здійснюють вилазки проти сирійської армії і влаштовують засідки на дорогах, по яких пересуваються колони зі зброєю і продовольством.