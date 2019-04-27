У Запоріжжі чиновник погорів на хабарі

У Запоріжжі правоохоронці затримали спеціаліста одного з держпідприємств міста, який отримував хабарі за спрощення та прискорення процедур сертифікації ввозяться з-за кордону транспортних засобів. Про це повідомили в прес-службі місцевої поліції.

Чоловіка затримали одразу після отримання хабара. Як з’ясувалося, за спрощення та прискорення процедури сертифікації він вимагав 6500 гривень. Зазначимо, що ці сертифікати – необхідна основа для подальшої реєстрації права власності зазначених авто на митницях для користування ними на території України.

«Зараз відкрито кримінальне провадження за ст 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України», – відзначили в поліції.