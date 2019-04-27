У Житомирі група п’яних чоловіків напала на міський центр обліку бездомних

В Житомирі сьогодні вночі невідомі скоїли напад на міський центр обліку бездомних, поліція проводить перевірку.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполиции в Житомирській області, повідомлення про напад надійшло сьогодні вранці. За даними поліції, четверо нетверезих чоловіків скоїли грабіж у центрі та вели себе неадекватно.

«Сьогодні вночі на наш заклад для бездомних напала група людей у алкогольному сп’янінні. Застосувавши фізичну силу, вони зламали двері і стали бити клієнтів закладу. За те, що черговий викликав поліцію, вони у нього відібрали телефон», — написав на сторінці у Facebook директор благодійної організації «Центр обліку бездомних осіб» Владислав Паламарчук.

Поліція проводить всі необхідні заходи, спрямовані на з’ясування подробиць цієї події і визначається його правова кваліфікація. Центр обліку бездомних був відкритий в Житомирі як заклад соціальної допомоги людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Тут, зокрема, годують і надають іншу підтримку безпритульним.