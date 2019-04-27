Зеленський спростовує інформацію турецьких ЗМІ, що нібито відпочиває в Туреччині на яхті

Переможець на виборах президента України Володимир Зеленський спростовує поширену турецькими ЗМІ інформацію про те, що він нібито відпочиває в Туреччині на великій яхті.

«Я людина проста. І я за правду. Мені не потрібні яхти і вілли. Я просто хочу два дні побути зі своєю сім’єю і дітьми», — цитує Ст. Зеленського його прес-служба.

У переданому агентству «Інтерфакс-Україна» заяві наголошується, що в деяких ЗМІ Туреччини, зокрема, у виданні Milliyet з’явилися фейкові новини про новообраному президентові України, який нібито має намір відпочивати в Туреччині на яхті довжиною 40 метрів.

«На жаль, створення фейків і поширення недостовірної інформації – одна з хвороб сучасних медіа — не має меж. В тому числі, географічних. Прес-служба Володимира Зеленського офіційно спростовує цю інформацію. І наполягає на спростування цієї неправдивої інформації турецькими ЗМІ, в тому числі, виданням Milliyet», — підкреслюється в заяві.

Як повідомлялося, 26 квітня вранці Ст. Зеленський написав на своїй сторінці в Facebook, що вилетів до Туреччини, куди повіз на відпочинок своїх дітей.

«Домовлялися бути відкритими. Так ось. Вилітаємо до Туреччини. Відвожу дітей на щорічний фестиваль «Весело», — повідомив у п’ятницю Ст. Зеленський.

Ст. Зеленський зазначив, що це будуть його перші вихідні за останні чотири місяці, і в Україну він повернеться через два дні.