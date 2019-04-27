На Уралі лікар двічі взяв гроші за безкоштовний протез з вмираючого

Завідувача відділенням променевої діагностики лікарні №14 Єкатеринбурга Олексія Ковалевського звинуватили в обмані вмираючого онкохворого.

Відео з розповіддю про махінації лікаря опублікував паблік Mash. У Василя Супрунова в 2018 році виявили рак стравоходу. Син уральца Віталій Супрунов розповідає, що Ковалевський двічі взяв з них по 50 тис. рублів за протез стравоходу. Після першої операції рентген показав, що протеза немає. «Він сказав, що ендопротез у батька вийшов через кишечник. Я кажу — ну цього не може бути. Куди він міг подітися? Опуститися в шлунок, але не далі», — упевнений Віталій Супрунов.

Пізніше виявилося, що протез і зовсім входив в перелік безкоштовних послуг — лікарня отримала гроші і з родичів чоловіка, і від страхової компанії. В кінці квітня Василь Супрунов помер.

На момент публікації зв’язатися з Олексієм Ковалевським не вдалося, в приймальні відділення променевої діагностики лікарні №14 Єкатеринбурга сказали, що його немає на місці, і порадили зателефонувати в понеділок. Прес-секретар обласного моз Костянтин Шестаков на дзвінки на мобільний телефон не відповів.